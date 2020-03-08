Karabük'te çiftçilik yapan 74 yaşındaki Ayşe Ünal azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te çiftçilik yapan 74 yaşındaki Ayşe Ünal azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Karabük'te çiftçilik yapan 74 yaşındaki Ayşe Ünal azmiyle örnek oluyor

6 saat önce

Karabük'te, ilerlemiş yaşına rağmen çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Ayşe Ünal, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Karabük'te çiftçilik yapan 74 yaşındaki Ayşe Ünal azmiyle örnek oluyor, System.String[]

Karabük'te, ilerlemiş yaşına rağmen çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 74 yaşındaki Ayşe Ünal, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

İki yıl önce 102 yaşındaki annesini kaybedince tek başına yaşamaya başlayan Ünal, annesinden kalan tarla ve traktörle çiftçiliğe devam ediyor.

Yaz aylarında sebzelerini eken, budama ve bakım işlerini yapan Ünal, yetiştirdiği ürünleri yine kendisi toplayarak haftanın bir günü pazarda kurduğu tezgahta satarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirterek, kimseye yük olmamak için tek başına yaşadığını söyledi.

Sağlığının yerinde olduğunu dile getiren Ünal, "Elim ayağım tutuyor çok şükür. Kendi işimi kendim görebiliyorum, kimsenin huzurunu bozmak istemem." diye konuştu.

Ayşe Ünal, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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