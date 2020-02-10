Karabük'te çiftçiye yem bitkileri desteği ödenecek - Son Dakika
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Karabük'te çiftçiye yem bitkileri desteği ödenecek

6 saat önce

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük'te 551 çiftçiye 19 bin 97 dekar desteğe tabi alanda 1 milyon 157 bin 898 lira yem bitkileri destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Karabük'te çiftçiye yem bitkileri desteği ödenecek, System.String[]

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük'te 551 çiftçiye 19 bin 97 dekar desteğe tabi alanda 1 milyon 157 bin 898 lira yem bitkileri destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Ayvalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yem bitkileri ekiminin hayvancılık için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl Karabük'te yem bitkileri olarak adi fiğ, Macar fiği, yonca, korunga ve yem bezelyesi gibi ürünlerin ekiminin yapıldığını belirten Ayvalık, "İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesiyle yem bitkilerine destekler veriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere dekar başına çok yıllıklarda 90, tek yıllıklarda 60, kuru şartlarda ekilişi yapılan ürünlere 40 lira tarımsal destekleme yapılıyor." dedi.

Ayvalık, bu desteklere ilave olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere 19 lira mazot, 8 lira da kimyevi gübre olmak üzere 27 lira tarımsal destekleme yapıldığını ifade ederek, üreticilerin yem bitkileri ekimine yoğunlaşmalarını istedi.

Hayvancılığı desteklemek, kaba yem açığını kapatma ve yem bitkileri üretimini artırmak amacıyla yem bitkisine destek verildiğini dile getiren Ayvalık, Karabük'te 551 çiftçiye 19 bin 97 dekar desteğe tabi alanda 1 milyon 157 bin 898 lira yem bitkileri destekleme ödemesi yapılacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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