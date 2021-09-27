Çiftin gelin arabası, arazi aracı "unimog" oldu - Son Dakika

Karabük'te dünyaevine giren çiftin gelin arabası olarak "unimog" aracını tercih etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hobi amaçlı arazi araçlarıyla ilgilenen damat Muhammet Çakman, eşi Aysun ile "unimog" tipi aracı gelin arabası yapmak istedi.

Aracı süsleyen çift, çok sayıda arazi aracının eşlik ettiği konvoyla kent merkezinde tur attı.

Çift, daha sonra Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damat Çakman, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün en mutlu günümüz. Eşimle 1 yıl önce tanışmıştık, dünyaevine girdik. Umarım tüm misafirlerimiz de beğenmiştir." dedi.