Çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Geren köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 teknik personel, 6 yangın işçisi, bir arazöz, 2 su tankeri ve köylülerin de destek verdiği çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü.