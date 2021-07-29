Karabük'te çıkan örtü altı yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bahçe temizliği için yakılan ateş, itfaiye ekiplerince ormanlık alan sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde bir kişi bahçe temizliği için ateş yaktı. Yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle örtü altı yangına dönüştü.

İhbar üzerine, olay yerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Safranbolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.