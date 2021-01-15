Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Tayyip köyünde Nazım Altıok'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, dar ve karlı yol nedeniyle eve güçlükle ulaşabildi. Yangına müdahale eden ekipler, kontrol altına aldı. Daha önce heyelan nedeniyle boş tutulduğu öğrenilen ev, kullanılamaz hale geldi.

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