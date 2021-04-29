Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde Yusuf Altıok'a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Boş olan evdeki yangını fark eden köy sakinleri, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede köye ulaşan ekipler, yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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