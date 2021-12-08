Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Karabük'te bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında hasar oluştu.

Kılavuzlar Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki Cevat Ustacık'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Dairede inceleme yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Öğrencilerin kaldığı dairede yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.