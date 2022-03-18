Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

18.03.2022 19:07

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

Yortan Beldesine bağlı Çakıllar köyünde Niyazi T'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bitişikteki Muhammet T'ye ait eve de sıçradı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen Karabük, Yenice ve Yortan belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İki evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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