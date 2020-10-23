Karabük'te çıkan yangında itfaiye eri elinden yaralandı - Son Dakika

Karabük'te bir evde çıkan yangına müdahale ettiği sırada yaralanan itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı Mahallesi Çayır Sokak'ta, Turgut Atay'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyümeden söndürülen yangına müdahale eden itfaiye eri Ramazan Başpınar, elinden yaralandı.

Başpınar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.