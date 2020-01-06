Karabük'te çıkan yangında yan yana olan 2 ev kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te çıkan yangında yan yana olan 2 ev kül oldu - Son Dakika

Karabük'te çıkan yangında yan yana olan 2 ev kül oldu

6 saat önce

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Şamlar köyünde çıkan yangında köy muhtarına ait olan, yan yana 2'şer katlı iki ev alevlere teslim oldu.

Karabük'te çıkan yangında yan yana olan 2 ev kül oldu, System.String[]

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Şamlar köyünde çıkan yangında köy muhtarına ait olan, yan yana 2'şer katlı iki ev alevlere teslim oldu. Yangında köy muhtarı Raşit Hastürk ve kardeşi Adem Hastürk ile aileleri alevlerin arasından kendilerini dışarı atarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, yangın sabaha karşı Şamlar köyünde köy muhtarı Raşit Hastürk'e ait ahşap evde çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda ahşap evi sardı. Yangını fark eden muhtar Hastürk ile kardeşi Adem Hastürk aileleri ile birlikte alevlerinden arasından kendilerini güçlükle dışarı attı. Hızla büyüyen alevler bu kez ahşap evinde yanında bulunan muhtar Hastürk'ün iki katlı diğer evine de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Yangın'ın diğer evlere de sıçramaması için Karabük ve Safranbolu belediyelerinden de takviye ekip istendi.


Öte yandan Ovacık Belediye Başkanı Yakup Nartel'de olay yerine gelerek eline altığı hortumla yangınla müdahale etti.


Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkan yangında 1 eşek telef oldu.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Karabük, Ovacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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