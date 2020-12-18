Karabük'te cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira

Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim