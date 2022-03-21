Karabük'te cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 06 DZ 9893 plakalı cip, Bulak köyü yolunda Siyami H. yönetimindeki 78 SU 792 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile cipteki Büşra H. ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.