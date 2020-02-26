Karabük'te 'çocuk hakları durağı' açıldı - Son Dakika
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Karabük'te 'çocuk hakları durağı' açıldı

6 saat önce

Karabük'te 'Çocuk Hakları Durağı' açıldıKARABÜK'te çocukların haklarının yazılı olduğu 'Çocuk Hakları Durağı' törenle açıldı.

Karabük'te 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı

KARABÜK'te çocukların haklarının yazılı olduğu 'Çocuk Hakları Durağı' törenle açıldı. Karabük Yenişehir Necatibey Caddesi üzerinde bulunan durak 'Çocuk Hakları Durağı' na dönüştürüldü. Karabük Çocuk Hakları Çocuk Komitesi'nin, 'Çocuk Hakları Durağı' oluşturulmasına ilişkin talebi üzerine Karabük Belediyesi, okullar bölgesindeki durağın kullanılmasını kararlaştırırken, durak çocukların katılımıyla açıldı. Durakta çocuk haklarını anlatan yazılar yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, 'Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinde 266 tane çocuğumuz kayıtlıdır. Çocuklara haklarını anlatma konusunda toplumun duyarlılığını nasıl arttırabiliriz diye aylık toplantılar yapıyorlar. Bu toplantıda alınan kararlardan biri ise duraklarımızdan birine çocuk haklarını bir bir işleyerek asmamız istendi. Bu güzel fikir gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk dedi.

Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, 'Böyle bir durak yapmak istedik, çünkü böylelikle herkesin daha çok dikkatini çekebiliriz. Böylelikle herkesi bilinçlendirebileceğimizi ve herkesin dikkatini çekebileceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

Karabük'te 'çocuk hakları durağı' açıldı

Yenişehir, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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