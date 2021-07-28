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Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika

Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

28.07.2021 19:25

Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi Karabük'te sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi.

Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

KARABÜK - Karabük'te sıcak havalardan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi.

Karabük'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltırken, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar deniyor. Sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karabük Kent Meydan'ında bulunan süs havuzuna girerek serinledi. 34-36 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarından bunalan çocuklar süs havuzunun keyfini çıkardı.

Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi
Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi

Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te çocuklar süs havuzunda serinledi - Son Dakika


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