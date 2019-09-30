Karabük'te çocuklara çakmak gazı satışı yasaklandı

Karabük Valiliği, çocukları çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak için yeni bir düzenlemeye imza attı.



İl genelinde, 18 yaş altı çocuklara kimyasal gaz içeren çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, " İlimiz sınırları içerisinde çocukları; solunması ya da koklanması durumunda bağımlılık yapan, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen ve devam edilmesi halinde ölümle sonuçlanan, insan sağlığına zararlı çakmak gazının zararlarından korumak, çocukların çakmak gazına erişimini ve işyerlerinin (dükkan, seyyar satıcı vb.) bu maddeleri çocuklara satmasını engellemektir. Çocuklara; hiçbir suretle çakmak ve çakmak gazının satışı ve dolumu yapılamaz. Çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen çakmak ve çakmak gazı ürünleri gerekli işlemler yapıldıktan idari para cezası uygulanır" denildi. - KARABÜK