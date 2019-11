Karabük'te coğrafi işaret çalıştayı düzenlendi

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Başkanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin 2 bin 500 coğrafi işaret alma potansiyeli var. Bu rakam henüz 450" dedi.

Düzce Belediye Başkanı da olan Özlü, BAKAB ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) tarafından Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Batı Karadeniz Buluşması" çalıştayına katılarak konuşma yaptı.

Belediye faaliyetlerinin sadece rutin işlerle sınırlı olmadığını, belediyelerin ekonomik kalkınmada öncü rol oynaması gerektiğini anlatan Özlü, Avrupa'dan örnekler vererek coğrafi işaretlerin önemine değindi.

Coğrafi işaretler konusunda bakanlık yaptığı dönemdeki çalışmalarını hatırlatan Özlü, "Geleneksel ürün adı koruması mevzuatı ile birçok geleneksel ürünümüzü koruma altına aldık. Türkiye'nin 2 bin 500 coğrafi işaret alma potansiyeli var. Bu rakam henüz 450. Türkiyemiz'in her şehrinin kendine özgü sayısız ürünü vardır. Bizler bu ürünlerin, bu değerlerin peşinde olmaya, bu ürünlerin değerlerini artırmaya çalışacağız. Ülkemize ve bölgemize kimlik veren, şehirlerimizle bütünleşen ve onlara ayrıcalık sunan her ürünü ekonomimize, kültürümüze ve dünyaya kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ürünleri bir an evvel tescil edebilmek için ciddi çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

Tüm illerde coğrafi işaret konusunda ciddi bir bilinç ve farkındalık oluşturulması gerektiğini aktaran Özlü, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaretlerin önemini bilen idareciler olarak, BAKAB'ın ilk encümen toplantısında 'Safranbolu Safranının Avrupa Birliği nezdinde tescili için destek kararı' almıştık. Safranbolu'nun sahip olduğu bu büyük değerin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da tescil edilmesini, tanınmasını ve itibar görmesini istiyoruz."

Çalıştaya, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, BAKAB üyeleri ve bölge illerindeki belediyelerden görevliler katıldı.