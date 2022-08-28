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Olay, Öğlebeli Mahallesindeki su deposunun alt tarafında bulunan çöplükte meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: İHA

Karabük, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çöplükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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