Karabük'te darbedilen işçi yaralandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan Özçelik-İş Sendikası üst kurul üyesi işçi, darbedilmesi sonucu yaralandı.

100. Yıl Mahallesi'nde bir kafeye oğlu F.T. ile gelen işçi A.T, yine KARDEMİR'de çalıştığı iddia edilen R.D. ile buluştu.

Bir süre sonra A.T. ile R.D. tartışmaya başladı. Bu sırada ikilinin yanına H.B, A.K, İ.A. ve A.G.B. geldi.

Kavgaya dönüşen olayda A.T. kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, A.T'yi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisinin ardından karakola giden işçi, 5 kişiden şikayetçi oldu.