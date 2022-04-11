Karabük'te davulculardan mehter marşlı sahur mesaisi - Son Dakika

Karabük'te vatandaşlar sahura, ramazan davulcusu baba oğulun çaldığı, mehter marşlarından "Ceddin Deden" ile kaldırıldı.

Karabük Belediyesi tarafından ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için oluşturulan 55 kişilik davul ekibinde bulunan Recai ve oğlu Onur Demir, yanlarına bir davulcu daha alarak mehter marşını seslendirdi.

Kartaltepe Mahallesi'nde görevli baba ve oğlu, sokak aralarında gezerek vatandaşları sahura uyandırdı.

Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşı dinledi, cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.