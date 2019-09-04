Karabük'te deaş operasyonu: 1 gözaltı
3 saat önce
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:02 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Karabük
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.A.A.'nın evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.S.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.
Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler Sahibiyle oyun oynayan inek görenleri şaşkına çevirdi Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı