Son Dakika Haberleri: Karabük'te deaş operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te deaş operasyonu: 1 gözaltı

1 saat önce

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te deaş operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.S.A.A.'nın evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınan A.S.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından bugün Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi
PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler Sahibiyle oyun oynayan inek görenleri şaşkına çevirdi Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te deaş operasyonu: 1 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]