Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Suriyeli E.C.E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı