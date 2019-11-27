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Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.

Karabük'te DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Suriyeli E.C.E.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:04 Kaynak: DHA
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