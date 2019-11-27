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Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

6 saat önce

Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltıKARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.

Karabük'te DEAŞ operasyonu 1 gözaltı

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.C.E.İ.(25) gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu E.C.E.İ.'nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan E.C.E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te deaş operasyonu 1 gözaltı

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
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