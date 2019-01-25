Karabük'te Deaş Operasyonu
1 saat önce
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karabük
'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheliyi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak
uyruklu A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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