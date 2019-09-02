Son Dakika Haberleri: Karabük'te DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'te DEAŞ operasyonu

9 saat önce

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük'te DEAŞ operasyonu, System.String[]

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu'ya "terör örgütü üyesi" olmakla suçladığı Yaşar'dan yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]