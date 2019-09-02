Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.