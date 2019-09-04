Son Dakika Haberleri: Karabük'te DEAŞ operasyonu
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Karabük'te DEAŞ operasyonu

4 saat önce

Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu A.S.A.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.

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Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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