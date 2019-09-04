Karabük'te DEAŞ operasyonu
4 saat önce
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:20 Kaynak: AA
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu A.S.A.A. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.
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