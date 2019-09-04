Karabük'te DEAŞ operasyonu
4 saat önce
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu A.S.A.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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