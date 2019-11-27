Karabük'te DEAŞ operasyonu
6 saat önce
Karabük'te DEAŞ operasyonuKARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
Karabük'te DEAŞ operasyonu
KARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Sosyal medyada alay konusu oldu! Trump'tan montajlı Rocky paylaşımı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var