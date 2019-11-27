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Karabük'te DEAŞ operasyonu

6 saat önce

Karabük'te DEAŞ operasyonuKARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Karabük'te DEAŞ operasyonu

KARABÜK - Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Karabük'te DEAŞ operasyonu

Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:12 Kaynak: İHA
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