Karabük'te Deaş Operasyonu Irak Uyruklu 1 Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Karabük'te DEAŞ operasyonu Irak uyruklu 1 kişi tutuklandıKarabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Karabük
'te DEAŞ operasyonu Irak
uyruklu 1 kişi tutuklandı
Karabük'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak uyruklu 1 kişi tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon yaptı. Operasyonda Irak uyruklu A.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:12 Kaynak: DHA
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