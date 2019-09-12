Karabük'te DEAŞ operasyonu1 tutuklama

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S.(47), gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.