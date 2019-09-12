Son Dakika Haberleri: Karabük'te deaş operasyonu1 tutuklama
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Karabük'te deaş operasyonu1 tutuklama

1 saat önce

Karabük'te DEAŞ operasyonu1 tutuklamaKARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Karabük'te DEAŞ operasyonu1 tutuklama

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S.(47), gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te deaş operasyonu1 tutuklama

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:49 Kaynak: DHA
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