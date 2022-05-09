Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

09.05.2022 23:16
Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada demir çekme makinesinin çarptığı işçi, yaralandı.

Karabük'te demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada demir çekme makinesinin çarptığı işçi, yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan İsmail Aydın'a, henüz belirlenemeyen nedenle demir çekme makinesi çarptı.

Diğer işçilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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İsmail Aydın, Karabük, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te demir çekme makinesinin çarptığı işçi yaralandı - Son Dakika
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