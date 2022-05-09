Karabük'te depodaki bazada mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Karabük'te öğrenci yurdunun deposundaki bazada mahsur kalan 6 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
100. Yıl Mahallesi'nde hamile bir kedi, kız yurdunun deposundaki bazanın içine doğum yaptı.
Bazadan çıkarak bir daha içeriye giremeyen anne kedinin sesini duyan öğrenciler depoya indi.
Seslerin geldiği bazayı açmaya çalışan öğrenciler, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Ekiplerin müdahalesiyle açılan bazadaki 6 kedi yavrusu kurtarıldı.
Anne kedi ve yavruları, bakımını üstlenmek isteyen öğrencilere teslim edildi.
Kaynak: AA
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