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Karabük'te deprem

41 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde çeşitli en büyüğü 3,2 şiddetinde 8 ayrı deprem meydana geldi.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde çeşitli en büyüğü 3,2 şiddetinde 8 ayrı deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Yenice ilçesinde 8 ayrı deprem meydana geldi. Saat 20.21'de meydana gelen ilk deprem 2,7 şiddetinde ölçüldü, ardından 20.25'te 2,6 şiddetinde ikinci deprem meydana geldi. 20.28'de üçüncü deprem 2,6 şiddetinde meydana gelirken, dördüncü deprem saat 20.41'de 2,3, beşinci deprem ise saat 20.42'de 1,9 şiddetinde ölçüldü. Saat 20.55'te meydana gelen altıncı deprem 2,9 şiddetinde meydana gelirken, saat 20.56'da 3,2 şiddetinde yedinci deprem meydana gelirken, saat 21.14'te 2,4 şiddetinde sekizinci deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, olayda herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı bildirildi.

(İHA)

Karabük, Yenice, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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