Karabük'te deprem riski taşıyan 7 okul binası yıkılacak - Son Dakika

Karabük Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı, olası bir depremde risk taşıyabileceği değerlendirilen 7 okul binasının yıkılarak yeni binaların yapılacağını bildirdi.

Acarlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından deprem tahkiki nedeniyle bazı okulların yıkımına karar verildiğini hatırlattı.

Deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen Karabük merkezdeki Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Şehit Cevdet Çay Ortaokulu, Safranbolu ilçesindeki Şehit Atilla Bodur İlkokulu, Yazıköy İlkokulu, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zati Ağar İlkokulu ile Yenice ilçesindeki Atatürk İlkokulu binalarının yıkılarak, yeni binalar yapılacağını ifade eden Acarlı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerinin Fevzi Çakmak İlkokulu'nda, Şehit Cevdet Çay Ortaokulu öğrencilerinin Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu'nda, Şehit Atilla Bodur İlkokulu öğrencilerinin Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde, Yazıköy İlkokulu öğrencilerinin Yazıköy TOKİ Okulu'nda, Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu ek binasında, Zati Ağar İlkokulu öğrencilerinin aynı okulun ek binasında, Yenice Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ise Yenice Atatürk Ortaokulu'nda geçici olarak eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır."