Dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük-Ovacık karayolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Sülük köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe B. (67), Mevlüt B. (70), Hatice B. (33), Arda B. (8) ve Lütfü B. (40), sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.