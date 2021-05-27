Karabük'te destekler sayesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında artış sürüyor - Son Dakika

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, destekler sayesinde ileriki dönemlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarının daha da artacağını bildirdi.

Ayvalık, AA muhabirine, Karabük hayvancılığında son yıllarda büyük oranda artış olduğunu söyledi.

Kentte 2000'li yılların başında düşen hayvan sayısının 2010'lu yıllarda ivme kazandığını belirten Ayvalık, geçen yıl büyükbaş hayvan sayısının 57 bin, küçükbaş hayvan sayısının ise 32 bin civarında olduğunu kaydetti.

Hayvancılıkta bu artışta Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin çok büyük önemi olduğunu vurgulayan Ayvalık, şunları kaydetti:

"Gerek kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında, gerekse Ziraat Bankası'nın uyguladığı sübvanse kredilerle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktaki artışımız bakanlığımızca da desteklenmektedir. İleriki dönemlerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarının daha da artacağı göz önündedir. Hayvancılığımızın ana teması yem bitkilerine olan desteklerimiz artarak devam etmektedir. Özellikle tohumların alımı, üreticilerimize ulaştırılması, Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı yem bitkileri üretim desteklemelerinin çiftçilerimize ulaştırılması, hayvancılıktaki artışımızın en önemli katkılarındandır."

"Hayvancılık yapmak isteyen üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak"

Ayvalık, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılık yapmak isteyen üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirterek, "Bu hem ahır yapımında hem ağıl yapımında olacaktır. Ahır yapmak isteyenler, 10 baş ile 50 baş arasındaki işletmeler, ağıl yapmak isteyenler, 100 ile 300 baş küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen işletmelerde yüzde 50 hibe desteği olacaktır. Yine hayvancılıkta kullanılacak ekipmanlar da bu desteklemenin içerisinde olacaktır. Bunlar sevindirici unsurlardır. Hayvancılığın daha da gelişeceğini gösteren güzel gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.