Karabük'te devrilen kamyonetteki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te kontrolünü kaybederek devrilen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen R.D. idaresindeki 78 DB 283 plakalı kamyonet, Kayı köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki M.D, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.