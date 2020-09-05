Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu yönüne giden E.M. (33) idaresindeki 35 HB 3904 plakalı minibüs, Toprakcuma köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan istinat duvarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu, Kastamonu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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