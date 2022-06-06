Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

06.06.2022 12:38
Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Şenol Ö. (56) idaresindeki 35 AKE 783 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu Danişment köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Nermin Ö. (60) ve Kadir Can Ö. (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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