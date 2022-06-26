Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

26.06.2022 18:12
Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışarak devrilen otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde ilerleyen V.E. idaresindeki 78 AAJ 219 plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 78 DE 856 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonrası devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

YORUMLAR
500
Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı Araçları uçurumun kenarında mahsur kalan gençleri ekipler kurtardı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement