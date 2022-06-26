100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde ilerleyen V.E. idaresindeki 78 AAJ 219 plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 78 DE 856 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Tragger, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

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