Karabük'te devrilen otomobildeki sürücü ve kızı yaralandı - Son Dakika

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki kızı yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Ç.A. yönetimindeki 01 AGM 025 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde aynı yönde seyreden K.D. idaresindeki 78 BY 167 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle K.D'nin kullandığı otomobil refüje devrildi.
Kazada yaralanan K.D. ve yanındaki kızı C.S.D. (7), sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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