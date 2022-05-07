Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

07.05.2022 15:04
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şerife K. (49) idaresindeki 06 HVM 10 plakalı otomobil, 15 Temmuz Mahallesi Yazıköy yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Safranbolu, 15 Temmuz, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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