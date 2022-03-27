Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

27.03.2022 14:38

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, devrildikten sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, devrildikten sonra yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Karabük- Ankara kara yolunda seyreden Serhat C. idaresindeki 02 DD 151 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Kemikli mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 400 metre sürüklenen tır yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen tır ise kullanılamaz hale geldi.

Bir süre kapalı kalan kara yolu, yola saçılan temizlik malzemelerinin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı
Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki tır yandı Seyir halindeki tır yandı SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ TIR, ALEV ALEV YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Çorum'da çiftçinin traktörüne takılan bileziğin dünyada eşi benzeri yok!
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:25:16. #1.13#
SON DAKİKA: Devrilen temizlik malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement