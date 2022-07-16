Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

16.07.2022 21:00
Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen Eşref Sancak idaresindeki 55 ACS 997 plakalı tır, Balıkısık mevkisindeki demir yolu üst geçidinin sonunda yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırdan çıkartılan yaralı sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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