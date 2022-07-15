Yaralanan Cevdet Kalay (48) ve Melik Aldemir (16) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te devrilen traktörün altında kalarak ölen 2 kişi toprağa verildi - Son Dakika

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