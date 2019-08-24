Son Dakika Haberleri: Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Durukan idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Durukan yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osman Durukan'ı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Durukan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:04 Kaynak: AA
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