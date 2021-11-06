Karabük'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tahsin Ç. (63) idaresindeki 78 SG 426 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki demir bariyerlere ardından direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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