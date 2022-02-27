KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ - Son Dakika

KARABÜK Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' kapsamında 50 uluslararası ve Türk öğrencinin Karabük'teki ticari, sanayi, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyarak ticaret ataşesi olmaları hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi İş Birliği Protokolü' kapsamında 300 öğrenciye dış ticaret, e-ihracat, ticari hukuk gibi konularda 45 saatlik eğitim verildi. Eğitimin ardından başarılı olan öğrenciler arasından başvuran 50 öğrenci, Karabük'teki ticari ve sanayi, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyacak, ihracat süreçlerini yakından gözlemleyebilecek.

Öğrenciler ayrıca Karabük'ün ilçelerini, doğasını, kültürel yapısını tanıyacakları gezi programlarına ve kültürel etkinliklere dahil edilecek. Bu kapsamda 50 öğrenci Karabük kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2000 rakımlı Keltepe kayak merkezinde bir araya geldi.

'BİRER TİCARET ATAŞESİ OLSUNLAR ARZULANIYOR'

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç projeyle ilgili olarak, 'Öğrenciler 3 ay boyunca sanayi ile iş birliği içerisinde ticaretin uygulamalı olarak püf noktalarını öğrenecekler. Bu öğrencilerin sadece kültür elçisi olması arzulanmıyor. Aynı zamanda birer ticaret ataşesi olsunlar arzulanıyor. Hem kendi ülkemizin hem Karabük'ümüzün ekonomik gelişimine katkı açısından da bu önemli olacak hem de bu öğrencilerimiz ülkelerinin gelişimi açısından da çok önemli olacak.' dedi.

'E-İHRACATA BAŞLADIM'

İşletme Fakültesi Girişimcilik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Çadlı Muhammed Fadulahmet, 'Daha önceden de ticaretle ilgilenen birisi olarak bu proje benim için çok fayda sağladı. Bu projeye katıldıktan sonra da öğrendiklerimi uygulayarak e-ihracata başladım. Ben giyim sektörü ile ilgilenen birisi olarak bu sektörü seçtim ve bu sektör üzerinde ticaret yapmaya başladım.' diye konuştu.