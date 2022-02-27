KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ - Son Dakika
Üye Girişi

KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ

27.02.2022 12:57

KARABÜK Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' kapsamında 50 uluslararası ve Türk öğrencinin Karabük'teki ticari, sanayi, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyarak ticaret ataşesi olmaları hedefleniyor.

KARABÜK Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi' kapsamında 50 uluslararası ve Türk öğrencinin Karabük'teki ticari, sanayi, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyarak ticaret ataşesi olmaları hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi İş Birliği Protokolü' kapsamında 300 öğrenciye dış ticaret, e-ihracat, ticari hukuk gibi konularda 45 saatlik eğitim verildi. Eğitimin ardından başarılı olan öğrenciler arasından başvuran 50 öğrenci, Karabük'teki ticari ve sanayi, kuruluş ve kurumlarını yakından tanıyacak, ihracat süreçlerini yakından gözlemleyebilecek.

Öğrenciler ayrıca Karabük'ün ilçelerini, doğasını, kültürel yapısını tanıyacakları gezi programlarına ve kültürel etkinliklere dahil edilecek. Bu kapsamda 50 öğrenci Karabük kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 2000 rakımlı Keltepe kayak merkezinde bir araya geldi.

'BİRER TİCARET ATAŞESİ OLSUNLAR ARZULANIYOR'

Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Özcan Büyükgenç projeyle ilgili olarak, 'Öğrenciler 3 ay boyunca sanayi ile iş birliği içerisinde ticaretin uygulamalı olarak püf noktalarını öğrenecekler. Bu öğrencilerin sadece kültür elçisi olması arzulanmıyor. Aynı zamanda birer ticaret ataşesi olsunlar arzulanıyor. Hem kendi ülkemizin hem Karabük'ümüzün ekonomik gelişimine katkı açısından da bu önemli olacak hem de bu öğrencilerimiz ülkelerinin gelişimi açısından da çok önemli olacak.' dedi.

'E-İHRACATA BAŞLADIM'

İşletme Fakültesi Girişimcilik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Çadlı Muhammed Fadulahmet, 'Daha önceden de ticaretle ilgilenen birisi olarak bu proje benim için çok fayda sağladı. Bu projeye katıldıktan sonra da öğrendiklerimi uygulayarak e-ihracata başladım. Ben giyim sektörü ile ilgilenen birisi olarak bu sektörü seçtim ve bu sektör üzerinde ticaret yapmaya başladım.' diye konuştu.

KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ
KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ
KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ

YORUMLAR
500
20 kişilik şirket, 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat yaptı 20 kişilik şirket, 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat yaptı AB'den coğrafi işaretli Milas zeytinyağı piyasada 'aranan ürün' oldu AB'den coğrafi işaretli Milas zeytinyağı piyasada 'aranan ürün' oldu

Karabük, Ticaret, İhracat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:30 Son Dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den İstanbul önerisi! Rusya ile müzakerelerin adresi değişebilir
11:28 Sosyal medyayı ikiye böldü! Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 13:05:13. #1.13#
SON DAKİKA: KARABÜK'TE 'DIŞ TİCARET ELÇİLERİ' PROJESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement