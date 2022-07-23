Karabük'te doğal afetlerin etkileri ve çözüm önerileri toplantıda ele alındı

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın katılımıyla Karabük'te doğal afetlerin etkileri ve çözüm önerilerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Alan, beraberinde Onur Kurulu Başkanı Dündar Çağlan ve Onur Kurulu Üyesi Kazım Altaylı ile İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Alan ve beraberindekiler, daha sonra toplantı gerçekleştirdi. Karabük İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, burada çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi verdi.

Karabük ve çevresinde sıklıkla yaşanan heyelan, sel, taşkın gibi doğal afetlerin etkileri, sebepleri ve neler yapılabileceği hususunda bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, kentin sahip olduğu jeolojik kaynaklar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun en belirgin örneğinin görüldüğü ve dünya üzerinde sayılı örneklerden biri olan İsmetpaşa İstasyonu durağının korunmaya değer jeolojik yapı olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiği, Eskipazar travertenlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olan Anıtkabir'de kullanıldığı ve bu travertenlerin restorasyonlarda kullanılmak üzere Anıtkabir Komutanlığına devredilmesi, korunması gerektiği hususundaki girişimler konuşuldu.